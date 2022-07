Busan Motor Show 2022 : célébrer la mobilité du futur

Photo : YONHAP News

Le Busan Motor Show 2022 ouvre ses portes demain dans la deuxième ville sud-coréenne du même nom, située dans le sud-est de la péninsule. Il durera jusqu’au 24 juillet. A la veille de son inauguration officielle, la journée dédiée à la presse est programmée pour aujourd'hui.Organisé par la ville de Busan, ce salon automobile, qui fête son 10e anniversaire cette année, se tient tous les deux ans, mais a été annulé en 2020 en raison du COVID-19.L'édition 2022 se déroulera sous le thème « Célébrer la mobilité du futur » et rassemblera six marques automobiles dont Hyundai, sa filiale Kia, Genesis, BMW, MINI et Rolls-Royce. Il y a quatre ans, 19 constructeurs automobiles étaient présents.Les spécialistes et les plus curieux attendent avec impatience les nouveaux modèles, dont notamment le « Ionic 6 », la dernière pépite 100 % électrique de Hyundai Motor.