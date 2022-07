Philip Goldberg souhaite renforcer la coopération Séoul-Washington basée sur les valeurs communes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis souhaitent élargir la collaboration avec la Corée du Sud, qui est leur meilleur partenaire. C'est ce qu'a déclaré son nouvel ambassadeur américain à Séoul, Philip Goldberg, lors de la réception tenue hier pour célébrer le Jour de l'indépendance américaine.Pour le haut diplomate, il est vraiment temps de renforcer les relations bilatérales. Il a d'ailleurs remercié les présidents des deux pays qui avaient consolidé la base de l'alliance des deux nations grâce à leur sommet tenu mai dernier dans la capitale sud-coréenne.Goldberg s'est ensuite engagé à faire du partenariat traditionnel entre les deux alliés une coopération stratégique fondée sur les valeurs communes telles que la démocratie et les droits de l'Homme. Une entente qui profite non seulement aux peuples américain et sud-coréen, mais également à la communauté internationale.De son côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a lui aussi souligné la nécessité de monter d'un cran la collaboration bilatérale afin de relever les différents défis dont le nucléaire nord-coréen, la pandémie de COVID-19, l'énergie et la sécurité alimentaire. Et d'ajouter que le succès de cette alliance est dû au partage des mêmes valeurs fondamentales dont la liberté.Quelque 200 personnalités dont le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines Paul LaCamera et Son Kyung-sik, le président du groupe CJ, ainsi que des députés sud-coréens des deux camps ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée dans l'ambassade américaine située en plein cœur de Séoul.