Le gouvernement prêt à faire face au comportement grégaire des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a tenu aujourd’hui une nouvelle conférence macroéconomique et financière. Le vice-ministre de l’Economie et des Finances qui l’a présidée a alors annoncé que l’exécutif interviendrait activement dans le comportement dit grégaire des marchés financiers et étudierait, si nécessaire, des mesures supplémentaires prévues par son plan d’urgence.Bang Ki-sun a en même temps promis de faire tout ce qui est possible pour minimiser l’impact négatif des risques globaux sur les marchés sud-coréens, d’autant que l’incertitude continue à y planer, et de renforcer la surveillance des marchés, qui selon lui, sont récemment devenus très sensibles aux casse-têtes intérieurs et extérieurs.Le vice-ministre estime que la récente volatilité des marchés mondiaux peut être expliquée par l’accélération de l’inflation due aux chocs que subissent les chaînes d'approvisionnement et à la hausse des prix du pétrole, ainsi que par l'inquiétude d'une possible récession, provoquée par le relèvement successif des taux d’intérêt.A propos de l’annonce de la Banque de Corée, qui a décidé hier de rehausser son taux directeur d’un demi-point, et ce pour la première fois de son histoire, le haut responsable a affirmé qu’elle correspondait aux attentes des marchés. Et d’ajouter que cette majoration a considérablement fait disparaître l’incertitude sur la politique monétaire et que les marchés ont montré plutôt des signes de stabilité.Bang est aussi revenu sur la hausse des prix la plus forte depuis 1981 aux Etats-Unis : 9,1 % en juin. Pour lui, la volatilité qui était revenue en force aussitôt après cette annonce a recommencé à baisser.