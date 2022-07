Le Parquet accélère son enquête sur les deux anciens patrons du NIS

Photo : YONHAP News

Le Parquet a perquisitionné hier le siège du Service national du renseignement (NIS) dans le cadre de l’enquête sur les deux ex-patrons de celui-ci sous Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Il s’agit de Suh Hoon et Park Jie-won, contre lesquels le NIS, lui-même, a déposé une plainte il y a une semaine.Le premier est suspecté d’avoir ordonné de supprimer un ou des rapports élaborés par son institution sur le meurtre de Lee Dae-jun, le fonctionnaire sud-coréen tué par la Corée du Nord dans ses eaux territoriales en mer Jaune. C’était en septembre 2020.Quant au second, il est soupçonné d’avoir fait clore trop rapidement l’interrogatoire de deux marins nord-coréens arrêtés en mer de l’Est par les garde-côtes du Sud, avant de les expulser vers leur pays, malgré le souhait de faire défection. Cette affaire est survenue en novembre 2019.Le ministère public semble accélérer son investigation pour le moment sur Park, qui dément pourtant l’allégation pesant contre lui. Car Suh est actuellement en séjour aux Etats-Unis. Les procureurs chercheront à savoir plus particulièrement s’il y a eu une intervention injuste pour affirmer que le fonctionnaire sud-coréen allait rejoindre la Corée du Nord, une hypothèse farouchement contestée par sa famille, ou encore si le NIS et le ministère de la Défense ont effacé les renseignements dits spéciaux recueillis à l’époque, ce qui est considéré comme illicite. Pour cela, ils ont déjà interrogé plusieurs employés des services secrets et continueront à auditionner leurs hauts responsables, anciens et en poste, concernés par l’affaire.Le ministère de la Défense, voire la présidence de Moon Jae-in pourraient eux aussi faire l’objet de leur enquête, selon les résultats de ces interrogatoires.