Les F-35A sud-coréens et américains pour la 1re fois à un exercice conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis doivent achever aujourd’hui, un exercice aérien conjoint, lancé lundi au-dessus du sud de la péninsule. Une trentaine de chasseurs des deux alliés, dont les F-35A, y participent. Il s’agit de la première participation commune des F-35A des deux pays à un entraînement depuis la livraison à Séoul de cet avion de combat américain.L’armée du pays du Matin clair s’attend à ce que cette manœuvre permette d’améliorer les capacités des opérations combinées des deux nations ainsi que l'interopérabilité des chasseurs F-35A.L’exercice a eu lieu dans le cadre d’un accord intervenu lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, en mai à Séoul. Les deux dirigeants sont alors convenus de déployer dans la péninsule l’arsenal stratégique de l’armée américaine « de manière opportune et coordonnée ». Pendant cette opération, les effectifs se sont aussi entraînés par simulation.C’est aussi la première fois depuis décembre 2017 que les F-35A américains prennent part à un exercice après avoir atterri sur une base terrestre sud-coréenne.