Le PAM souhaite reprendre son aide alimentaire pour la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul souhaite coopérer avec Pyongyang dans le domaine humanitaire, quelle que soit la situation politico-militaire de la péninsule. C'est ce qu'a réaffirmé aujourd'hui le ministre de la Réunification en accueillant David Beasley, le directeur général du Programme alimentaire mondial (PAM).Kwon Young-se a remercié le PAM pour ses efforts destinés à améliorer la situation alimentaire du pays communiste avant de souhaiter développer une étroite collaboration avec l'institution et son bureau local à Séoul.Son interlocuteur a rappelé qu'aucun pays ne serait épargné par les problèmes tels que le changement climatique, le COVID-19 ou l'invasion russe en Ukraine. Et d'ajouter que le royaume ermite souffrirait d'un grand manque d'engrais.Beasley a ensuite exprimé sa volonté de reprendre le projet de soutien nutritionnel en Corée du Nord, une fois la pandémie apaisée et les sanctions nord-coréennes allégées. En effet, le PAM a suspendu en mars 2021 ses activités humanitaires au nord du 38e parallèle, suite à la fermeture des frontières par le régime de Kim Jong-un pour se protéger du nouveau coronavirus. Depuis, le personnel du bureau basé dans la capitale nord-coréenne a été rapatrié.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a lui aussi espéré que les activités du PAM reprennent le plus vite possible chez son voisin du Nord.