Yoon Suk-yeol : la hausse des taux d’intérêt ne doit pas peser sur les plus défavorisés

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, Yoon Suk-yeol a présidé aujourd'hui la conférence consacrée à l’économie d’urgence et au quotidien du peuple. L’occasion pour lui de souligner que le relèvement du taux directeur de la Banque de Corée ne doit pas pénaliser les plus défavorisés. Il a d’emblée promis de prendre les mesures nécessaires pour les protéger.Le chef de l’Etat a alors affirmé avoir une pensée toute particulière pour les petits commerces, les micro-entrepreneurs et les classes populaires qui ont emprunté une importante somme d’argent aux institutions bancaires en raison des pertes causées par les restrictions sanitaires ou pour devenir propriétaires d’un logement, ou encore les jeunes endettés et déprimés après avoir investi en bourse. Selon le dirigeant, tous ces gens ont du mal à rembourser la somme principale et les intérêts de prêts bancaires.Le président Yoon a alors assuré que l'Etat les aiderait en prolongeant l’échéance du remboursement, en réduisant les taux d’intérêt, ou en demandant de convertir leurs emprunts en ceux à faible taux d’intérêt. Et de donner des instructions aux participants à la réunion pour que tous les efforts allant dans ce sens soient déployés.Le gouvernement a aussitôt présenté, lors de la même réunion, une panoplie de mesures visant à alléger le fardeau des dettes des classes modestes. La Commission des services financiers (FSC), l’autorité de régulation financière, a fait état d’un programme dit d’amélioration des structures financières, qui sera lancé dès octobre. Il s’agit par exemple de réduire, voire exonérer les dettes de ceux qui peinent à les rembourser, au lieu de leur accorder un différé.