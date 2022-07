Photo : YONHAP News

Amnesty International s’est elle aussi exprimée sur le rapatriement de deux ressortissants nord-coréens par Séoul vers le Nord.Interrogée aujourd’hui par la Voix de l’Amérique (VOA), l’organisation humanitaire a martelé que ces pêcheurs nord-coréens se sont vus refuser le droit d’être jugés de façon impartiale. Et d’ajouter que la décision de les renvoyer dans leur pays constitue bel et bien une violation du principe de non-refoulement. Un texte qui interdit l’expulsion d’un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée.Selon elle, le gouvernement sud-coréen doit garantir qu’un tel incident ne se reproduira plus.