Photo : YONHAP News

La terrible journée de mercredi passée, les nuages de pluies se sont dispersés sur les côtes, où il a plu dans la matinée, laissant ainsi tranquilles les régions intérieures. Dans l’après-midi, les averses se sont considérablement calmées, sauf sur l’île méridionale de Jeju.Cette accalmie a entraîné le retour de la canicule. Les températures sont quasiment toutes repassées au-dessus des 30°C, avec notamment 31°C à Jeju et Daejeon, 32°C à Séoul et à Busan ou encore 33°C à Ulsan. La ville de Daegu, située dans le sud-est, est montée jusqu’à 34°C et un avertissement de vague de chaleur y a été émis.