aespa : « Girls » vendu à plus d’un million d’exemplaires dès la première semaine

Photo : YONHAP News

Le deuxième mini-album du groupe d’idoles aespa, « Girls », s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Selon le classement Hanteo Chart, cette prouesse a été enregistrée hier dans la matinée au septième jour de sa sortie. D’après un autre classement nommé Circle Chart, il a été vendu à plus de 1,42 million d’unités.aespa est le premier girls band à établir ce record. Il est difficile à réaliser pour les groupes féminins qui ont souvent une communauté de fans moins importante que les artistes masculins. A titre de comparaison, les boys band BTS, Seventeen, NCT, Enhypen et le chanteur Lim Young-woong ont déjà accompli cet exploit.Depuis ses débuts en novembre 2020, aespa a vu quatre de ses titres dont « Black Mamba », « Next Level » et « Savage » remporter un succès fracassant. Les yeux sont désormais rivés sur sa place dans le classement américain Billboard 200 qui sera publié la semaine prochaine.