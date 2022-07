La Première dame ukrainienne demande la solidarité de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue depuis plus de quatre mois. La KBS a mené mardi une interview avec la Première dame ukrainienne via visioconférence, un entretien inédit pour un média asiatique.Olena Zelenska a tout d’abord déclaré que la diffusion de vrais renseignements était cruciale d’autant que l’affrontement militaire s’accompagnait d’une guerre de l’information. Selon elle, aucun endroit de son pays n’est en sécurité et les résidences des civils sont quotidiennement bombardées. Avant d’ajouter que 60 % des Ukrainiens souffrent d’un traumatisme de guerre.Dans ce contexte, le gouvernement ukrainien se dépêche de mettre en place des programmes de santé mentale des citoyens y compris la formation du personnel médical et des enseignants. Elle a ainsi incité la Corée du Sud à fournir son soutien pour la restauration de l’Ukraine.L’épouse de Volodymyr Zelensky a d’ailleurs affiché sa ferme volonté de résister jusqu’au bout contre Moscou en indiquant que même si Kyiv est tombé à l’eau, la ville continuera à nager.La Première dame s’est notamment souciée du fait que le monde commence à se désintéresser de ce conflit. Elle a souligné qu’il ne fallait pas s’habituer à la guerre et que cette dernière avait toujours des impacts dans le monde entier.