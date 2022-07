COVID-19 : l’exécutif apporte des renforts sanitaires à l’approche des vacances d’été

Photo : YONHAP News

Une nouvelle vague de l'épidémie du COVID-19 se dessine alors que les vacances d’été approchent à grand pas.Les vols internationaux ont repris et les voyageurs reviennent. De quoi inquiéter le gouvernement. Celui-ci est alors à pied d’œuvre pour assurer un environnement sûr pour ces vacanciers. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé aujourd’hui des mesures en ce sens lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, dont il fait partie.Lee Sang-min a en effet précisé que l’exécutif affecterait progressivement du personnel en renfort à l’aéroport d’Incheon et à sept autres de province pour soutenir les équipes en quarantaine. Le nombre de ces effectifs doit s’élever à environ 200. Quelque 2 500 autres individus seront mobilisés pour aider les visiteurs des principaux sites touristiques du pays à observer le protocole sanitaire.Le ministre est aussi revenu sur la récente décision d’élargir l’administration de la quatrième dose de vaccin anti-COVID. Il a détaillé que les citoyens concernés par cette extension pourraient prendre rendez-vous dès lundi prochain et que leur vaccination débuterait le 1er août. Sachez que la quatrième injection est désormais ouverte à tous les plus de 50 ans et qu’ils peuvent choisir leur sérum parmi ceux de Pfizer, Moderna et Novavax.Egalement lors de la conférence, Lee a estimé que l’épidémie progressera encore pendant un certain temps, vu l’évolution de ses principaux indicateurs. Pendant la période du 9 au 15 juillet, la moyenne quotidienne des nouvelles infections a presque doublé par rapport à la semaine précédente. Et le taux de reproduction reste supérieur à 1 pour la deuxième semaine consécutive.