Bureau présidentiel : Séoul et Washington en discussions sur la coopération en matière de semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Séoul continue à échanger, par différents canaux, sur les moyens d’élargir la coopération en matière de semi-conducteurs avec Washington.C’est la présidence sud-coréenne qui a donné cette réponse, lors d’un point de presse hier, à la question de savoir si l’administration Biden a demandé à celle de Yoon Suk-yeol de la tenir au courant, d’ici fin août, de sa participation ou non au « Chip 4 ». C’est une alliance des puces que les Etats-Unis envisagent de former avec le pays du Matin clair, le Japon et Taïwan.Le Bureau présidentiel de Yoon a alors évoqué le fait que dans un rapport sur la chaîne d'approvisionnement, publié en juin 2021, les USA ont à plusieurs reprises souligné l’importance de travailler main dans la main dans le secteur des semi-conducteurs. Et d’ajouter que Séoul poursuit des discussions en ce sens, tout en refusant de faire état d’un calendrier concret.Interrogée sur la venue à Séoul de la secrétaire américaine au Trésor Janet Allen, qui y est attendue la semaine prochaine, la présidence s’est contentée de dire que les deux alliés en profiteront pour aborder plusieurs dossiers en cours, liés à la situation économique dans les deux pays comme dans le monde.