Fusion de Tving et Seezn : création de la plus grande plateforme de streaming sud-coréenne

Tving et Seezn vont fusionner pour former la plus grande plateforme de streaming en Corée du Sud.Le premier opérateur de télécommunication du pays, KT, la maison mère de Seezn, a annoncé hier son plan d’union avec la société de divertissement CJ ENM qui a fondé Tving. Il a expliqué que cette décision visait à renforcer la compétitivité dans le secteur et à accélérer la croissance des contenus culturels « made in Korea ».La Commission du commerce équitable (FTC) examinera ce projet avant de donner son verdict. Si le feu vert est donné, Tving absorbera Seezn le 1er décembre.Ce mariage devrait faire naître un nouveau leader local du service par contournement avec plus de 5 millions d'abonnés, dépassant le numéro un actuel du pays Wavve qui compte 4,24 millions d’utilisateurs. Le nombre de ses abonnés atteindra la moitié de celui de Netflix Corée du Sud.