Corée du Nord : une réunion plénière du cabinet consacrée aux mesures économiques pour le 2e semestre

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, une réunion plénière élargie du cabinet s’est tenue hier en visioconférence. Objectif : faire le bilan de l’exécution du plan économique du premier semestre de l’année et discuter des mesures visant à concrétiser les décisions prises lors des deux dernières assemblées générales du comité central du Parti des travailleurs.Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse du pays communiste (KCNA), la réunion d’hier a été présidée par le Premier ministre Kim Tok-hun. Et dans son rapport, le vice-Premier ministre a affirmé que les défauts, leurs causes et l’enseignement à tirer des projets réalisés entre janvier et juin avaient été analysés. Pak Jong-gun a alors demandé à tous les fonctionnaires cadres de faire preuve d’« esprit d’exécution inconditionnelle ».Le royaume ermite connaît une pénurie d’aliments et de produits de première nécessité dans le sillage des sanctions internationales à son encontre et de l’épidémie de coronavirus.