La Corée du Sud serait le 40e meilleur endroit où vivre pour les expatriés

Photo : YONHAP News

Un classement des pays les plus agréables où vivre pour les étrangers a été publié. La Corée du Sud figure au 40e rang parmi les 52 nations sélectionnées. Cette liste a été établie dans le cadre de l’enquête « Expat Insider 2022 », menée annuellement par InterNations, une importante communauté d’expatriés.11 970 individus de 181 pays ont été interrogés sur plusieurs critères : les conditions de travail, la qualité de vie, la facilité d’installation et les finances personnelles.Bien que le classement général du pays du Matin clair soit assez bas, il s'est hissé au 9e rang dans la catégorie « qualité de vie » qui prend en compte le tourisme, les transports en commun, l'environnement, la santé et le bien-être ou encore la sécurité et la sûreté. En particulier, il se positionne sur la deuxième marche du podium après Taïwan en termes de santé et de bien-être. A noter que lors de l’enquête de 2021, la Corée du Sud est arrivée 47e sur 49 nations.Enfin, d’après le rapport 2022, le Mexique occupe la tête du palmarès, suivi de l'Indonésie, de Taïwan, du Portugal et de l'Espagne. C’est le Koweït qui se retrouve à la dernière place pour la deuxième année consécutive.