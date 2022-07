Le bureau de la police voit le jour sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité va créer le 2 août prochain le bureau de la police sous sa tutelle. Son ministre Lee Sang-min a annoncé ce plan ce matin dans un briefing. Ce projet vise à pondérer le pouvoir des forces de l’ordre renforcé suite à la réforme du Parquet. Ces dernières seront de nouveau sous le commandement du ministre pour la première fois depuis 31 ans.Le nouvel organisme sera composé de trois départements et de 16 personnes dont 12 policiers et quatre autres fonctionnaires d'Etat. Le personnel se chargera principalement de mettre à l’ordre du jour du conseil des ministres des politiques et des lois relatives à la police.Le département des ressources humaines ne sera constitué que d'agents des forces de l’ordre probablement afin d’éviter les critiques sur le contrôle excessif de l’exécutif.Dans la foulée, une commission du développement du système policier sera également installée sous la tutelle du Premier ministre. Sa mission sera de discuter de l'élaboration et la révision de la loi ou encore des dossiers qui nécessitent des examens approfondis.Le gouvernement prévoit également de renforcer les effectifs, d’accroître la rémunération des officiers et d’élargir l’opportunité de la formation. Des mesures qui serviraient à calmer les opposants.