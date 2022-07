Parlement : le PPP et le Minjoo avancent légèrement dans leurs négociations

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les tractations se poursuivent pour la répartition des postes des chefs des commissions permanentes. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), formation présidentielle, et le Minjoo sont parvenus hier à un accord provisoire sur la commission ad hoc de la réforme du Parquet qui était la pomme de discorde la plus importante.Il reste désormais à trouver un accord sur les têtes de deux commissions : l'une sur les sciences, les TIC et la communication, l'autre sur l'administration et de la sécurité publique.Selon le PPP, bien que ces deux structures soient essentielles pour le fonctionnement de l’Etat, il est prêt à en confier un au Minjoo, mais celui-ci ne veut faire aucun compromis. La première force de l’opposition a, de son côté, critiqué l’administration de Yoon Suk-yeol qui tente d’avoir la mainmise sur les médias.Le bras de fer entre les deux mouvements devrait tout de même s’achever au plus tard ce week-end avant le Jeheonjeol, la jour de la Constitution qui tombe ce dimanche, date à laquelle les deux côtés s’étaient engagés à y procéder en début de semaine.