Météo : de fortes chaleurs en perspective pour ce weekend

Photo : YONHAP News

Le soleil a refait son apparition aujourd’hui au pays du Matin clair. Le thermomètre est donc resté au-dessus des 30°C sur tout le territoire, sauf sur l’île méridionale de Jeju où il affichait 29°C. Sinon Séoul et Busan ont recensé 30°C, Gangneung 31°C, Daejeon 32°C et Daegu, comme hier, 34°C.Par ailleurs, des averses, accompagnées de tonnerre, pourraient éclater dans la soirée, dans le centre-est et dans les régions du nord, dont la zone métropolitaine.Demain, samedi, les intempéries devraient faire un retour plus prononcé dans l’après-midi. En effet, la quasi-totalité du territoire devrait être sous la pluie et les orages. Dimanche, les précipitations ne seront d’actualité que dans le nord-est. Le reste du pays sera tout de même nuageux. Enfin, le mercure sera, quant à lui, toujours élevé, avoisinant les valeurs de ces derniers jours.