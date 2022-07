Le won au plus bas face au dollar depuis plus de 13 ans

Photo : YONHAP News

La valeur du won continue à reculer face au billet vert. Aujourd’hui, un dollar est monté jusqu’à 1 326,10 wons à la fermeture du marché. C’est la première fois depuis 13 ans et deux mois qu’il a franchi le seuil de 1 320 wons. La dépréciation de la monnaie sud-coréenne risque d’entraîner un renchérissement des coûts internationaux des matériaux bruts, aggravant encore la flambée des prix.Si la courbe actuelle se poursuit, la Corée du Sud est dans l’obligation de relever son taux directeur, alors que la Banque de Corée (BOK) l’a majoré de 0,5 point il y a à peine deux jours. De plus, si le taux directeur de la Fed, la banque centrale américaine, dépasse celui de la BOK, les investisseurs étrangers seront tentés de retirer leurs capitaux du marché sud-coréen et le won risque de dégringoler davantage.Certains experts craignent jusqu’à l’affaiblissement de la consommation des ménages suite au ralentissement de la croissance des exportations.Le won sud-coréen s'affaiblit donc fortement face au billet vert mais également face à la monnaie européenne. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 328,75 wons (+13,5 wons).Du côté de la bourse, l'indice principal de Séoul, le Kospi, augmente de 0,37 % et termine à 2 330,98 points. Quant au Kosdaq, celui des valeurs technologiques, il recule de 0,48 % et finit à 762,39 points.