Minjoo : la course à la présidence, c’est parti !

Photo : YONHAP News

La course à la présidence du Minjoo, la première force de l’opposition, vient de débuter. Hier, le député Lee Jae-myung a déposé sa candidature malgré l’opposition de ses dissidents qui lui imputent la responsabilité de l’échec à la dernière présidentielle.L’ancien gouverneur de Gyeonggi a déclaré que s’il était élu, il rénoverait totalement le parti sauf son nom, et qu’il s’attèlerait à en faire une formation de vainqueurs.Ses détracteurs ont vivement critiqué cette décision. Le député Sul Hoon, qui s’est lui aussi porté candidat, a affirmé qu’il se jetterait sur le chemin de fer pour arrêter le train qui s’emballe sans entendre l’alerte, mentionnant ainsi indirectement Lee.Parmi les neuf personnes qui sont en lice pour être à la tête du Minjoo, trois seront sélectionnées pour le scrutin.Les candidats à l’élection des cinq membres du conseil suprême sont aussi divisés en deux camps, qui défendent ou non Lee Jae-myung.