COVID-19 : 26 299 nouveaux cas, début de la réservation de la 4e dose des plus de 50 ans

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, la réservation de la quatrième vaccination pour les quinquagénaires débute aujourd’hui. Les individus nés entre 1963 et 1972 donc mais aussi tous ceux de plus de 18 ans qui souffrent d’une pathologie et les pensionnaires des établissements des sans-abris peuvent en bénéficier.Pour faire la réservation, direction le site de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Et il est également possible, à partir d’aujourd’hui, de se faire administrer avec les doses restantes. Il suffit pour cela de soit inscrire son nom sur la liste des candidats intéressés, sur le site du portail Naver, sur la messagerie instantanée de Kakao Talk ou bien en téléphonant directement aux établissements concernés. Trois vaccins sont proposés : Moderna, Pfizer et Novavax. Les autorités sanitaires recommandent cependant de choisir entre l'un des deux premiers.Par ailleurs, ces dernières 24 heures, 26 299 nouvelles contaminations ont été enregistrées en Corée du Sud, dont 319 cas importés. Ce qui porte le nombre total d’infectés depuis le début de la pandémie à plus de 18,7 millions. Le nombre de cas graves a augmenté de 10 pour atteindre 81. De plus, 11 décès additionnels sont à déplorer. Enfin, le taux de létalité est toujours de 0,13 %.