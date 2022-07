Le nouvel ambassadeur sud-coréen arrive à Tokyo, Park Jin rencontre son homologue nippon

Photo : YONHAP News

Le nouvel ambassadeur de Corée du Sud au Japon est arrivé samedi dernier à Tokyo. Aux journalistes qui l’attendaient, Yun Duk-min a affiché sa volonté de se concentrer avant tout sur le dédommagement des victimes du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale. Selon lui, il est important d’accélérer le processus d’autant que la réalisation des actifs des entreprises nippones concernées au pays du Matin clair est imminente et que les victimes sont très âgées.A propos du boycott de certains plaignants de la délibération sur la résolution de ce problème, le haut diplomate a affirmé tirer la leçon de l'accord de 2015 sur les femmes de réconfort.L’ambassadeur a également transmis le message du président de la République Yoon Suk-yeol qui souhaite améliorer les relations bilatérales le plus rapidement possible. Il remettra bientôt une lettre de créance à l’empereur du Japon pour entamer ses activités officielles.Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Park Jin s’entretiendra en fin de journée avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi dans l’Archipel. C’est la première fois depuis décembre 2017 qu’un chef de la diplomatie sud-coréenne fait le déplacement pour une discussion bilatérale. Au menu de leurs discussions : l’indemnisation des travailleurs sud-coréens exploités sous la colonisation ainsi que l’élargissement des échanges bilatéraux dans le privé. La coopération pour répondre aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang sera également à l’ordre du jour.