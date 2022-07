G20 : les ministres des Finances échouent à adopter un communiqué conjoint

Photo : KBS News

Les ministres des Finances du G20 n’ont pas réussi à adopter un communiqué conjoint lors de leur dernière réunion tenue entre vendredi et samedi à Bali en Indonésie. Il s’agissait de leur deuxième rassemblement depuis le conflit russo-ukrainien fin février.Les participants ont, pourtant, tous reconnu que la reprise économique marquait le pas dans le monde entier en raison de l’inflation. Mais leurs avis divergent sur les causes de cette flambée des prix. Les Etats-Unis et leurs alliés ont pointé du doigt la guerre en Ukraine alors que la Russie, le pays envahisseur, a affiché son opposition à ce point de vue. Selon le ministre indonésien des Finances, différentes opinions ont été partagées, notamment sur les répercussions de ce conflit sur l’économie mondiale.Quant à son homologue sud-coréen, il a souligné la nécessité d’une étroite coopération entre les nations pour stabiliser les prix. Choo Kyung-ho a également demandé d’élaborer des mesures visant à alléger le poids de la dette des pays les moins développés et à faibles revenus car, selon lui, ce sont ces derniers qui subissent davantage les impacts négatifs de cette inflation. Il a expliqué, en effet, que tout au long de cette assise, les participants ont échangé sur les moyens de ne pas augmenter les incertitudes de l’économie mondiale en soulignant l’importance de renforcer la coordination entre les pays et les organisations internationales.En marge de cette conférence, Choo, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, a eu aussi des tête-à-tête avec la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, et la secrétaire du Trésor américain Janet Yellen. Selon le ministre sud-coréen, la patronne du FMI a fait savoir que les prévisions de la croissance économique, que son institution dévoilera le mois prochain, étaient encore plus négatives que celles avancées en avril.De plus, Choo a également déclaré qu'il avait eu un moment avec Yellen pour discuter brièvement des préoccupations concernant un ralentissement économique. Les principaux dossiers de la coopération dans ce domaine entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, tels que les sanctions contre Moscou à prendre ainsi que le swap des monnaies des deux nations, seront abordés demain lors de la visite de cette dernière au pays du Matin clair.Enfin, le vice-Premier ministre a prévu que le taux d’inflation devrait rester entre 6 et 7 % jusqu’en octobre.