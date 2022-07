La Gay Pride sud-coréenne se tient en présentiel

Photo : YONHAP News

Le Seoul Queer Culture Festival (SQCF), l’événement annuel sud-coréen organisé pour défendre la cause LGBTQI+, a eu lieu, samedi, sur la place de l’Hôtel de Ville à Séoul. En raison du COVID-19, c’est la première fois qu’il se tient en présentiel depuis l’édition 2019.Les minorités sexuelles et leurs sympathisants ont rempli le lieu avec différents costumes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ils ont également organisé des performances destinées à manifester leur envie de vivre en paix avec certaines religions qui sont contre leurs idéologies.Le slogan de cette 23e édition était « Vivons, Soyons ensemble, Avançons ». Selon le président du comité d’organisation du festival, il s’agit de transmettre le message que le monde évolue lentement mais sûrement même si la réalité pour le moment reste encore sombre.Par ailleurs, des diplomates de plusieurs pays ont également participé au SQCF. Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg, et celui de la Nouvelle-Zélande ont exprimé leur soutien sans réserve pour la défense des droits de l’Homme des minorités sexuelles.Dans le même temps, des rassemblements contre cet événement se sont formés dans les alentours de l’Hôtel de Ville. Certains contestataires ont notamment appelé l’Assemblée nationale à ne pas adopter la loi relative à l’interdiction de la discrimination. Et d’autres ont critiqué l’ambassadeur américain, car, selon eux, il aurait prononcé un discours favorable aux homosexuels tout simplement parce qu’il en est un.Heureusement, aucun affrontement n’a eu lieu et les manifestants des deux camps n’ont cessé de maintenir leurs activités malgré les violentes averses. D’après la police, environ 13 000 personnes ont participé au SQCF et quelque 15 000 pour la manifestation anti-LGBTQI+.