Le PPP et le Minjoo s’accordent sur le calendrier du Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo sont convenus du calendrier de la session extraordinaire du Parlement. Les chefs du groupe parlementaire des deux principales formations, Kweon Seong-dong et Park Hong-keun, se sont entretenus ce matin sous la présidence de l’occupant du perchoir Kim Jin-pyo. Le 20 et le 21, ils prononceront leurs discours à l’Hémicycle, et du 25 au 27, la séance de question au gouvernement est ainsi programmée.Les deux mouvements politiques ont également décidé d’adopter d’ici deux jours une résolution visant à former un comité spécial visant à stabiliser la situation économique du peuple. Cet organisme aura à sa tête un député du PPP, le parti au pouvoir, et sera composé de respectivement six membres du PPP et du Minjoo ainsi qu’un législateur d’une autre formation. D’ici fin octobre, ce dernier discutera des projets de loi liées aux enjeux économiques urgents à résoudre, notamment la baisse supplémentaire des taxes sur le carburant, la révision du système immobilier et l’élaboration du système des prix des matériaux indexé aux cours actuels.Dans la foulée, les deux partis se sont engagés à coopérer pour terminer la répartition des présidences des commissions permanentes du Parlement le 21 juillet au plus tard. Ils avaient initialement tablé sur une date butoir le 17, hier donc.