Sondage : la cote de popularité de Yoon poursuite sa chute

La réputation du président de la République ne finit pas de dégringoler. La semaine dernière, elle s’est établie à 33,4 % d’avis favorables.En effet, selon le sondage réalisé par l’agence Realmeter entre lundi et vendredi auprès de 2 519 adultes à travers tout le territoire, les opinions pro-Yoon Suk-yeol ont ainsi chuté de 3,6 points en sept jours, alors que celles négatives ont grimpé de 6,3 points pour atteindre 63,3 %.Dans ce contexte, la cote de popularité du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a également baissé de 1,8 point en enregistrant 39,1 % de jugements positifs. En revanche, le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, a recueilli 44,2 % d’avis favorables, soit en hausse de 2,4 points par rapport à la semaine précédente.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.Un autre sondage effectué cette fois-ci par l’agence KOSI a confirmé cette tendance. Le chef de l’Etat n’a reçu que 32 % d’opinions positifs alors que 63,7 % des sondés ont montré leur mécontentement. Cette enquête a été effectuée entre vendredi et samedi auprès de 1 000 adultes. Le taux de fiabilité est de 95 % et la marge d’erreur est de 3,1 points.