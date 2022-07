Jeheonjeol : Yoon Suk-yeol entend défendre l’esprit de la Constitution

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré hier le 74e Jeheonjeol, le jour de la Constitution. A cette occasion, le chef de l’Etat a fait part de son intention de défendre l'esprit de la Constitution avec le grand peuple. Yoon Suk-yeol a publié, sur ses réseaux sociaux, que les valeurs de la Constitution, à savoir la démocratie libérale, les droits de l'Homme et le règne de la loi représentent l'axe de la cohésion sociale, et que la réalisation de ces valeurs conduit à la prospérité et au développement du pays.Le chef de l'Assemblée nationale Kim Jin-pyo, quant à lui, a proposé, dans son discours de célébration, d’entamer une révision de la Constitution basée sur la solidarité du peuple, en indiquant qu’assez de discussions ont été menées sur ce sujet jusqu’à présent. D’après lui, la Corée du Sud est désormais confrontée aux nouveaux défis comme la dénatalité, le vieillissement de la population et le changement climatique, et il faut un nouveau système adapté à l’attente plus élevée des citoyens et aux changements de l’ère.Kim compte, de ce fait, lancer un conseil sous sa tutelle afin de discuter du calendrier, de la modalité et du champ de la révision. Il a aussi demandé à l’Assemblée nationale de former un comité spécial pour préparer ce projet.