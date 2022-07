La Corée du Sud prolonge son interdiction de voyage dans sept pays dont l’Ukraine jusqu’en janvier

Photo : YONHAP News

L’interdiction de voyage des sud-Coréens dans sept pays sera prolongée de six mois. Les nations concernées sont l’Afghanistan, l’Irak, la Lybie, la Somalie, l'Ukraine, la Syrie et le Yémen. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé cette décision ce matin après la réunion du conseil d’examen de la politique sur les passeports.Dans cette liste, s’ajoutent également certaines régions des Philippines comme la péninsule de Zamboanga, l’archipel de Sulu, ainsi que des zones en Russie et en Biélorussie, situées à moins de 30 km des frontières de l’Ukraine.Le ministère a expliqué cette décision par l’instabilité politique et les risques sécuritaires et de terrorisme qui devraient se poursuivre dans ces régions pendant un certain temps.