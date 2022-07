Entraînement militaire : deux escadrons américains déployés dans l’armée sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené du 15 au 18 juillet un exercice militaire conjoint au Centre coréen d'entraînement au combat (KCTC) à Inje dans la province de Gangwon.4 300 soldats sud-coréens de la 12e et la 28e divisions ont formé des groupements tactiques qui ont simulé des affrontements. Quelque 300 militaires américains de deux escadrons d’infanterie de la 1re brigade blindée du Commandement des forces combinées Corée-USA y ont été assignés, et ont participé à l’opération sous le contrôle de l’armée sud-coréenne. C’est la première fois que l’entraînement s’est déroulée d’une telle manière.Pour cet exercice, les deux alliés ont mobilisé une centaine de véhicules de combat, allant de chars, de voitures blindées, jusqu’à des artilleries automotrices, en passant par des hélicoptères de manœuvre et d'assaut et des véhicules aériens sans équipage.Les armes à feu et les équipements de combat des GIs ont été connectés au système d'engagement laser intégré multiple (MILES) de la Corée du Sud pour une analyse scientifique des données de la manœuvre.