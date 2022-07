Photo : YONHAP News

Les averses ont refait leur apparition au pays du Matin clair. Tout le territoire, à l’exception des régions à l’extrême nord et la zone métropolitaine, a été sous l’eau. De violentes précipitations se sont abattues dans le sud et notamment dans la province de Chungcheong où jusqu’à 150 mm devraient tomber d’ici demain.Dans la région de Séoul, la journée a été complètement différente. Au sec, les habitants de la capitale ont plutôt souffert de la chaleur étouffante. En effet, Séoul a enregistré la maximale du jour avec 31°C. Chuncheon, dans le nord-est, a également vu son mercure grimper jusqu’à 31°C. Gangneung, autre ville épargnée par la pluie, a culminé à 30°C. Les autres régions, sous la pluie donc, ont oscillé entre 26 et 29°C.