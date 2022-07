Mondiaux d’athlétisme : Woo Sang-hyeok termine en tête ex aequo lors des qualifications du saut en hauteur

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Woo Sang-hyeok s'est qualifié samedi pour la finale du saut en hauteur masculin aux Championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent à Eugene, aux Etats-Unis. C’est la première fois depuis 23 ans qu’un athlète du pays du Matin clair réussit un tel exploit. La dernière fois remonte à 1999, lors des Mondiaux à Séville, en Espagne, où Lee Jin-taek s’était classé au sixième rang.Avant hier, Woo a terminé l’épreuve éliminatoire à la première place ex aequo. Il a franchi du premier coup toutes ces barres : 2,17 m, 2,21 m, 2,25 m et 2,28 m. Seuls quatre sportifs, dont le sud-Coréen, n’ont fait aucune faute, y compris notamment le Qatari Mutaz Essa Barshim, médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’année dernière.Woo Sang-hyeok tentera de réécrire l’histoire de l’athlétisme sud-coréen demain matin lors de la finale programmée à 9h45, heure de Séoul. « Let’s go Woo », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, en demandant davantage de soutien de ses supporters.