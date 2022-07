La secrétaire au Trésor des Etats-Unis évoque l'existence de sanctions supplémentaires contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Selon la secrétaire au Trésor des Etats-Unis, il existe des sanctions supplémentaires, censées exercer une pression plus forte sur la Corée du Nord afin de pousser cette dernière à abandonner son programme d'armes nucléaires.C’est ce que Janet Yellen a annoncé hier dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters, à bord d'un avion militaire à destination de Séoul. Elle a également fait savoir que les sanctions contre le régime de Kim Jong-un font partie de l’ordre du jour lors des rencontres avec de hauts responsables sud-coréens. Sans donner toutefois plus de détails sur la nature des mesures punitives ou le moment de l’application de ces dernières, l’officielle américaine a rappelé que Washington qualifiait tout essai nucléaire de Pyongyang de très provocateur.Pour rappel, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain dispose d’un programme de sanctions visant la Corée du Nord et d'autres pays. La secrétaire américaine au Trésor sera reçue cet après-midi par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Elle s'entretiendra également avec Choo Kyung-ho, le vice-Premier ministre à l’économie et Rhee Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK).Dans l’interview, Yellen a mis en avant la nécessité de renforcer les relations commerciales avec les alliés fiables des Etats-Unis, dont la Corée du Sud, afin d’éviter de dépendre de la Chine pour des produits clés tels que les terres rares et les panneaux solaires, entre autres.Selon elle, assurer une chaîne d'approvisionnement résiliente consiste à diversifier des sources et à éliminer autant que possible la possibilité que les rivaux géopolitiques des USA mettent en péril la sécurité américaine. Ce message sera à nouveau transmis dans un discours qu’elle tiendra au LG Science Park, où elle se rendra ce matin.L'ancienne présidente de la Banque centrale américaine (Fed) cherche ainsi à réagir aux pratiques déloyales de l’empire du Milieu tout en assurant l'approvisionnement en pièces et produits essentiels comme les articles pharmaceutiques, les semi-conducteurs et les batteries de véhicules électriques dans le respect de l’ordre international.