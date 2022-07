Affaire des pêcheurs nord-coréens : diffusion d’une vidéo montrant le renvoi à Panmunjom

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a rendu publique hier, cette fois, une vidéo montrant deux marins nord-coréens expulsés vers leur pays, le 7 novembre 2019 à Panmunjom. Mardi dernier, il en avait déjà diffusé dix photos. C’est quelque chose pourtant de rarissime pour un ministère responsable des questions relatives à la Corée du Nord.Sur le clip d’environ quatre minutes, on peut voir les deux pêcheurs livrés au nord de la ligne de démarcation militaire. Avant leur transfert, ils attendaient dans un bâtiment de la partie sud du village de la trêve, ligotés, les yeux bandés. L’un des deux hommes est allé jusqu’à s’effondrer devant la ligne en question. Bref, ils auraient résisté pour ne pas retourner au nord du 38e parallèle.Le ministère a expliqué que ces images avaient été filmées par un de ses employés présent sur place avec son smartphone, et partagées seulement avec un petit nombre de ses collègues concernés par le dossier. Et de défendre aussi sa décision de les publier, précisant qu’elles peuvent cependant être considérées comme des informations d’une administration publique.A propos de la date à laquelle il a appris l’existence de la vidéo, le ministère a annoncé s’en être rendu compte lorsqu’il a diffusé les photos le 12 juillet.Pour rappel, les deux ressortissants nord-coréens ont été arrêtés par la Marine du Sud, en mer de l’Est, le 2 novembre 2019, sous Moon Jae-in donc, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. A l’issue de leur interrogatoire, les enquêteurs de l’époque ont conclu que ces hommes avaient pris la fuite après avoir tué l’équipage de leur navire, avant de décider de les rapatrier.Le nouveau gouvernement fustige cette décision, en la qualifiant d’acte contre l’humanité, et cherche des éclaircissements.