Le premier dialogue ministériel sur la défense entre la Corée du Sud et le Royaume-Uni se tient à Londres

La Corée du Sud et le Royaume-Uni ont organisé hier leur premier dialogue des vice-ministres sur la stratégie de défense à Londres et se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Défense, son vice-ministre Shin Beom-cheol s’est entretenu avec son homologue britannique Annabel Goldie lors de leur premier dialogue en relevant le groupe de travail sur la politique en la matière entre Séoul et Londres à niveau vice-ministériel. Ils ont tous les deux souligné que ce premier dialogue a eu lieu dans le respect d’un nouveau cadre bilatéral pour une coopération étroite, déterminé le mois dernier à l’issue du sommet Corée-Royaume-Uni.A cette occasion, Shin a expliqué la récente situation intercoréenne et a fait appel au soutien du gouvernement britannique pour la dénucléarisation de la Corée du Nord et l’établissement de la paix dans la péninsule.De son côté, Goldie a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni pour contribuer à une paix durable dans la région en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu et allié traditionnel du pays du Matin clair. Elle a également fait part de son souhait de renforcer la coopération sur le plan de la défense avec la Corée du Sud, un partenaire stratégique dans la région dans le cadre élargi indopacifique du Royaume-Uni.Leurs discussions ont aussi porté sur la situation de la sécurité en Europe, y compris la guerre en Ukraine. A cette occasion, la vice-ministre britannique a exprimé sa gratitude à la Corée du Sud pour sa participation aux efforts de la communauté internationale, surtout pour son soutien à Kiyv.De plus, les deux vice-ministres sont convenus de mettre en place un organe consultatif régulier de défense. En outre, les deux parties ont décidé d'élargir leur collaboration face aux nouveaux défis liés à la cybersécurité, à l'espace et au terrorisme. Enfin, le vice-ministre sud-coréen a déposé une gerbe au Monument commémoratif de la guerre de Corée et a rendu hommage aux soldats britanniques décédés durant le conflit fratricide.