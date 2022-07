Cinq élèves sud-coréens sont primés aux Olympiades internationales de physique 2022

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne composée de cinq élèves s’est hissée à la 2e place, ex-aequo avec la Roumanie, dans le classement final des Olympiades internationales de physique (IPhO).Selon le ministère des Sciences et des TIC, les jeunes sud-coréens ont récolté quatre médailles d'or et une médaille d'argent lors de la 52e édition des IPhO, organisée en ligne par la Suisse. La compétition s'est déroulée pendant huit jours.Un total de 366 candidats venant de 76 pays a participé à l’édition 2022. C’est la Chine qui a pris la tête du classement avec cinq médailles d'or.Cette année, cinq questions ont été posées, dont trois théoriques et deux expériences liées notamment à la force magnétique (aimants permanents et substances ferromagnétiques), au télescope spatial James Webb (JWST) et à la loi d'échelle.Sachez que la Corée du Sud prend part chaque année aux Olympiades internationales de physique depuis 1992. Elle a dominé le classement à neuf reprises.