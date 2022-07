Affaire des pêcheurs nord-coréens : Washington évite de s’en mêler

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le porte-parole du département d’Etat a été interrogé, lors d’un point de presse hier, sur la polémique, en Corée du Sud, autour du rapatriement dit forcé de deux pêcheurs nord-coréens qui ont fui leur pays, en novembre 2019.Ned Price a alors fait état de son inquiétude à l’égard des droits humains au nord de la péninsule, sans pour autant commenter le débat.En effet, la voix de la diplomatie américaine a affirmé que « notre préoccupation à l’égard du pays communiste ne concerne pas seulement ses armes de destruction massive, mais aussi les cas de violations des droits de l’Homme perpétrées par le régime ». Et d’ajouter que les USA partagent une telle inquiétude avec leurs alliés et partenaires et disposent aussi des moyens d’en faire assumer la responsabilité.Price s’est cependant borné à dire que l’ouverture d’une discussion sur la procédure d’expulsion de particuliers relève du gouvernement de Séoul.