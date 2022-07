Coupe d'Asie de football 2023 : quatre pays dont la Corée du Sud sont candidats à l'organisation

Photo : YONHAP News

Quatre pays se lancent dans la course pour l’accueil de la Coupe d'Asie de football 2023. Il s’agit de la Corée du Sud, de l'Australie, de l'Indonésie et du Qatar, le tenant du titre de la compétition. L'Association coréenne de football (KFA) a annoncé cette nouvelle hier en publiant le résultat de l’inscription des candidatures pour la prochaine édition de ce grand rendez-vous du ballon rond.La Confédération asiatique de football (AFC) projette d'effectuer une vérification préalable en septembre auprès des nations ayant soumis leur dossier de candidature d'ici fin août. Et son comité exécutif prendra le mois suivant une décision finale sur le pays hôte.Sachez que la KFA avait soumis le 30 juin dernier sa lettre d'intention à l’institution asiatique. La Corée du Sud, qui a déjà organisé la deuxième édition de cette compétition au stade Hyochang à Séoul en 1960, espère ainsi l’accueillir à nouveau pour la première fois en plus de six décennies.Pour rappel, la Coupe d'Asie était censée se tenir en Chine, mais cette dernière vient d'officialiser son retrait en raison de la propagation de l’épidémie de COVID-19.