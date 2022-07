Grève chez DSME : Yoon Suk-yeol laisse entrevoir une intervention policière

Photo : YONHAP News

Le gouvernement durcit le ton à l’égard des salariés grévistes des firmes sous-traitantes du constructeur naval Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).La semaine dernière, le ministre de l’Emploi et du Travail les avait exhortés à mettre fin à leur débrayage qui se poursuit maintenant depuis une quarantaine de jours. Hier, lui et cinq autres ministres concernés ont réitéré cet appel, promettant une réponse ferme à toute action illégale.Et aujourd’hui, interrogé, lors d’un bref échange matinal avec la presse, sur la possibilité de l’intervention des forces de l’ordre, le président de la République l’a insinuée. De fait, Yoon Suk-yeol a répondu croire que le peuple et l’exécutif avaient suffisamment patienté et que les actes illicites sur les chantiers industriels comme dans la relation employeur-employé ne doivent pas être tolérés, ni négligés.Le chef de l’Etat a d’ores et déjà montré une telle fermeté lors de sa rencontre hebdomadaire hier avec son Premier ministre Han Duck-soo.Les grévistes ont lancé leur mouvement le 2 juin. 20 jours plus tard, sept d’entre eux ont entamé un siège sur un navire en construction sur le quai principal du chantier situé dans la ville de Geoje, au large de la côte sud du pays. Ils réclament la revalorisation de leurs salaires gelés, voire réduits pendant quelques années. Une occupation qui retarde les travaux et entraîne, selon le constructeur, une énorme perte de plus de 600 milliards de wons. Et les négociations entre les partenaires sociaux font du surplace.Le syndicat demande à la Korea Development Bank (KDB), le premier actionnaire de DSME, d’y jouer un rôle. Mais l’institution ne veut pas y intervenir.La KCTU, la centrale syndicale progressiste à laquelle est affilié le syndicat, a elle aussi publié un communiqué demandant au gouvernement de faire un geste pour débloquer les négociations, la KDB étant publique.