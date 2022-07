Yoon Suk-yeol reçoit la secrétaire américaine au Trésor

Photo : YONHAP News

Arrivée hier soir à Séoul après avoir pris part à la conférence des ministres des Finances du G20 à Bali, en Indonésie, la secrétaire américaine au Trésor s’est rendue ce matin au Parc scientifique du groupe LG, le hub de recherche et développement (R&D) du conglomérat, situé en banlieue de la capitale.Dans l’après-midi, Janet Yellen a rendez-vous avec son homologue Choo Kyung-ho, après être reçue par le président Yoon Suk-yeol. D’après le Bureau présidentiel sud-coréen, celui-ci et la ministre américaine doivent échanger sur la crise économique mondiale et la coopération entre leurs pays en matière de chaîne d’approvisionnement.Leurs discussions doivent porter plus précisément sur les moyens de stabiliser la situation économique internationale ainsi que sur bien d’autres préoccupations.Le Trésor américain avait annoncé qu’à Séoul, sa patronne aborderait avec ses interlocuteurs locaux le projet d’un plafonnement des prix du pétrole russe et les mesures visant à éviter les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement via ce qu’on appelle « friend-shoring » ou la formation de cette chaîne entre les pays alliés.Il est aussi possible que les restrictions pouvant empêcher le régime de Kim Jong-un de disposer des moyens de s’enrichir soient elles aussi sur la table.