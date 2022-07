Championnats du monde d'athlétisme : Woo Sang-hyeok décroche la médaille d'argent au saut en hauteur

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Woo Sang-hyeok est monté aujourd’hui sur la deuxième marche du podium en saut en hauteur aux Championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent actuellement à Eugene aux Etats-Unis. Il a par ailleurs amélioré le record national détenu jusqu’à présent par Kim Hyun-sub, médaillé de bronze lors des Mondiaux de 2011.Le champion du monde en salle en titre y est allé crescendo durant cette finale. Il a réalisé un premier exploit, à l’échelle de la Corée du Sud, en franchissant, dès le premier essai, une barre à 2,30m. Il a ensuite passé les 2,35m après un échec et a tenté en vain une barre à 2,37m et encore une autre à 2,39m.Grâce à cette incroyable performance (2,35m), Woo a empoché le deuxième métal le plus précieux et renforce son statut au sein des meilleurs sauteurs de la planète de la discipline. Lors de cette finale, il a poussé le Qatarien Mutaz Essa Barshim, co-champion olympique en titre, dans ses retranchements. Ce dernier a finalement remporté la médaille d’or pour la troisième d’affilée avec une barre à 2,37m. La troisième place revient à l’Ukrainien Andriy Protsenko (2,33m).Après cette bataille intense, Woo n’a pas manqué de saluer les spectateurs venus le soutenir tout comme ses fans à qui il avait demandé de l’encourager en publiant un message sur ses réseaux sociaux : Let’s go Woo !