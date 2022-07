COVID-19 : la recrudescence se poursuit, 73 582 nouveaux cas en 24 heures

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus ne cesse de s’intensifier. Ces dernières 24 heures, 73 582 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été répertoriés. Il s’agit du niveau le plus haut depuis le 27 avril. Le chiffre a quasiment été multiplié par deux en une semaine et par plus de quatre en 14 jours.Les autres indicateurs sont eux aussi dans le rouge. Le taux de reproduction s’élève désormais à 1,58. Même constat pour le taux d’incidence chez les jeunes sur les sept derniers jours. Il a plus que doublé en une semaine.Selon les autorités sanitaires, le pic épidémique de la nouvelle vague est prévu au mois d’août et le bilan quotidien devrait alors faire état de plus de 200 000 contaminations.En ce qui concerne le nombre des patients hospitalisés dans des unités de soins intensifs, il a progressé de dix sur une journée pour totaliser à ce jour 91. Et 12 décès supplémentaires ont été signalés.Le gouvernement continue à appeler les citoyens à recevoir leur dose de rappel. Dans le même temps, il a annoncé des mesures concrètes visant à élargir la prise en charge et le soutien aux effets indésirables liés aux vaccins. Elles prévoient notamment de faire passer à 50 millions de wons, soit 37 500 euros, contre 30 millions, l’équivalent de 22 500 euros actuellement, l’aide financière aux frais médicaux dépensés pour le traitement des maladies suspectées d’être liées à ces effets. En cas de morts, la prestation doublera, de 50 à 100 millions de wons ou 75 000 euros.