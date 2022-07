Le nombre de licornes sud-coréennes est passé de 3 à 12 en 5 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte désormais un total de 12 licornes contre seulement trois en 2017. C’est ce qu’on a appris d’un rapport publié hier par le cabinet du conseil et de l'expertise comptable, KPMG, et le groupe bancaire HSBC. Le document fait état des résultats des analyses des jeunes pousses de 12 pays d’Asie-Pacifique.Parmi ces startups sud-coréennes valorisées à plus d'un milliard de dollars figurent notamment les entreprises plateformes comme Viva Republica, Musinsa et Market Kurly et celles de divertissements dont Kakao Entertainment.Les firmes étrangères commencent alors à élargir leur regard vers leur potentiel. L’une d’entre elles, le géant japonais SoftBank a investi l'an dernier 1,7 milliard de dollars dans Yanolja, la principale plateforme de Corée du Sud consacrée aux voyages et aux loisirs.Quant au nombre de ces licornes en Asie-Pacifique, il a atteint 450 l’an dernier, soit une hausse de 25 % en glissement annuel.