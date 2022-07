Park Jin transmet à Fumio Kishida la volonté de son président de réchauffer les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

En voyage à Tokyo depuis hier, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu aujourd’hui par le Premier ministre japonais. L’occasion pour Park Jin de transmettre à Fumio Kishida la volonté ferme de son président Yoon Suk-yeol d’améliorer les relations entre les deux nations.Auprès des journalistes qui l’attendaient à la sortie de sa rencontre avec Kishida, Park a dévoilé le message de Yoon qu’il a remis. D’après le numéro un sud-coréen, à travers le dernier sommet de l’Otan à Madrid où il a pu discuter à plusieurs reprises avec le chef du gouvernement nippon, il a été convaincu qu’il était un partenaire fiable avec qui il peut travailler pour l’amélioration des relations Séoul-Tokyo. Avant d’ajouter qu’il espérait communiquer et coopérer plus étroitement avec lui dans l’avenir. A propos du décès de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, Yoon a présenté une nouvelle fois ses condoléances au nom de la République de Corée et de ses citoyens.Toujours d’après Park, après avoir écouté attentivement la transmission de ce message, Kishida a répondu qu’il espérait lui aussi avoir plus d’occasions d’échanger avec le président sud-coréen. Il n’a pas oublié non plus de présenter ses remerciements à propos des condoléances. En ce qui concerne un éventuel sommet entre les deux leaders, le ministre sud-coréen a déclaré que rien n’est prévu et que le tête-à-tête se tiendra naturellement lorsque les solutions sur les dossiers épineux feront surface.Un peu plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie sud-coréenne a rencontré aussi Fukushiro Nukaga, qui est le chef de l’Union des parlementaires japonais et sud-coréens. Leur conversation a elle aussi été dominée par les moyens de réchauffer les liens Séoul-Tokyo.A en croire l’agence de presse Kyodo News, les deux hommes ont partagé l’importance de trouver une issue à la question du dédommagement des sud-Coréens victimes du travail forcé dans l’Archipel pendant la Seconde guerre mondiale, avant la vente imminente des actifs dans le pays du Matin clair des deux groupes nippons qui les avaient employés : NSSM et Mitsubishi.Park s’est ensuite rendu au siège du Parti libéral démocrate (PLD), la formation de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe, tué le 8 juillet par balles lors d’un rassemblement électoral. Là-bas, il a salué sa mémoire dans un espace aménagé à cet effet et a brièvement échangé avec Toshimitsu Motegi, secrétaire général du PLD.Hier, le ministre sud-coréen et son homologue nippon Yoshimasa Hayashi se sont entretenus pendant environ deux heures. C’est la première fois depuis quatre ans et sept mois que les deux nations ont organisé un tête-à-tête entre leurs responsables de la diplomatie.