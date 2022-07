Photo : YONHAP News

Les parapluies ont été sortis ce mardi mais pas pour rester au sec. En effet, il est commun au pays du Matin clair de voir des sud-Coréens dans la rue avec cet objet au-dessus de leur tête pour se protéger des rayons du soleil. Car aujourd’hui encore, le mercure est monté haut et la chaleur était étouffante. Il a dépassé les 30°C sur tout le territoire, à l’exception de Gangneung dans le nord-est. L’alerte canicule a été décrétée dans les régions du sud.Dans le détail, Busan s’est stabilisé à 30°C, Séoul, Daejeon et l’île de Jeju ont enregistré 31°C alors qu’Andong et Daegu ont respectivement culminé à 32°C et 34°C.Du côté du ciel, pas grand-chose à signaler à par des nuages blancs depuis ce matin. Le jangma n’est cependant pas fini, la pluie sera de retour jeudi.