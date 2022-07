Le directeur du NIS se rend à Washington

Photo : KBS News

Le patron du Service national des renseignements (NIS) est arrivé, hier, à Washington alors que les spéculations sur l'imminence du septième essai nucléaire de la Corée du Nord se multiplient. Il a été aperçu à l’aéroport international de Washington-Dulles. Il s’agit de sa première visite aux États-Unis depuis sa prise de fonction en mai.Bien que la durée et le programme de son déplacement non officiel n'aient pas été confirmés, Kim Kyou-hyun devrait rencontrer des responsables des agences de renseignement américaines, de la Maison Blanche et du département d'État pour discuter des questions liées à la péninsule. Il est notamment probable qu'il s'entretienne avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.L’attention est également portée sur une éventuelle rencontre entre Kim et le président américain Joe Biden, en réponse à la visite du directeur de la CIA William Burns au chef de l’Etat sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, lors de son voyage en Corée du Sud en octobre de l'année dernière.