COVID-19 : le gouvernement renforce les mesures préventives pendant les vacances d’été

Photo : KBS News

A l’approche des grandes vacances, le gouvernement va renforcer les mesures préventives dans les installations et les moyens de transports afin de prévenir la propagation du COVID-19. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a désigné la tranche du 22 juillet au 10 août comme « une période propice aux vacances estivales ».Dans ce contexte, dans les gares ou les aires de repos, la désinfection des toilettes et des salles d’attente sera effectuée plus fréquemment et des bouteilles de gel hydroalcooliques seront installées en masse. Concernant les moyens de transports, ils seront aérés régulièrement et soumis à la désinfection avant et après leur service.Selon un sondage effectué par l’Institut de recherches des transports de Corée, quasiment 90 millions de personnes devraient se déplacer pendant cette période et 91,2 % d’entre eux prendront leur voiture. Ainsi une moyenne de 5,14 millions de véhicules devraient emprunter les autoroutes par jour. Il s’agit d’un bond de 7,8 % par rapport à l’année dernière.Par ailleurs, ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a atteint 76 402 en Corée du Sud. Dont 429 cas importés, soit le plus important depuis l’apparition du premier patient au pays du Matin clair, le 20 janvier 2020. 96 malades en état critique sont hospitalisés, soit cinq personnes de plus que la veille et 12 décès additionnels sont à déplorer.