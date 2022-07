Hyundai Motor et le syndicat trouvent un accord salarial sans conflit pour la 4e année de suite

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor et son syndicat sont parvenus à un accord salarial dans le calme pour la quatrième année consécutive depuis 2019, une première depuis la fondation du premier constructeur automobile sud-coréen.Le syndicat a mené un vote pour ou contre le plan convenu durant les négociations salariales auprès d’environ 46 000 travailleurs. D’après lui, 61,9 % des 39 000 membres qui ont voté, soit près de 24 000 personnes, se sont prononcés pour l’accord en question.Le plan convenu cette année comprend non seulement une augmentation mensuelle de 108 000 wons, une somme équivalente à 80 euros, mais aussi une rémunération au rendement et une prime d’encouragement. La direction et les employés ont également promis d’établir un système de salaire correspondant à chaque catégorie de travail et d’améliorer celui pour le poste de chercheur.Les deux parties ont ainsi rapidement abouti à une entente sans problème en raison des risques dus à la guerre en Ukraine, à la pénurie de semi-conducteurs, à la demande de l’augmentation relativement élevée des salaires ainsi que d'un accord sur des plans d’investissement en Corée du Sud.