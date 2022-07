Séoul et Washington conviennent d’injecter des liquidités si nécessaire

Photo : KBS News

Le ministre des Finances sud-coréen Choo Kyung-ho et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ont déclaré mardi d’une même voix que les deux pays avaient la capacité de mettre en place divers plans de coopération, y compris une injection de liquidités, si nécessaire.Lors de leur rencontre qui s’est tenue hier en fin de journée dans un grand hôtel à Séoul, Choo a fait savoir que la Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus de coopérer étroitement sur les questions liées au marché des changes.En dépit d’une volatilité accrue sur le marché financier, Yellen et son interlocuteur ont qualifié la liquidité en devises de la Corée du Sud de stable contrairement au passé.Néanmoins, le ministre sud-coréen a annoncé surveiller de près les marchés financier et des changes et de réexaminer minutieusement les plans d’urgence pour faire face aux facteurs de risque économiques. Et même si la relance d’un swap de devises entre les deux nations n’a pas fait l’objet de discussion, ils ont probablement planché sur des mesures concrètes.Les deux parties ont également abordé l’importance de la coopération économique et stratégique compte tenu de plusieurs questions mondiales, telles que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, l’envolée des prix des matières premières, la hausse de la pression inflationniste et la répercussion du resserrement monétaire.De son côté, Yellen a une nouvelle fois demandé à la Corée du Sud de soutenir sa proposition de plafonnement du prix du pétrole russe. Pour rappel, elle et son homologue sud-coréen en avait discuté lors de leur appel téléphonique début juillet. Choo a partagé cette opinion en disant que ce plafonnement devrait être établi de manière à contribuer à la stabilisation des cours du pétrole et des prix à la consommation.