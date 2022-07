Séoul et Londres souhaitent intensifier leur coopération dans l’industrie de la défense

Photo : KBS News

En visite au Royaume Uni, le vice-ministre sud-coréen de la Défense s'est entretenu, hier, avec le ministre britannique des marchés publics de la défense au Salon international de l'aéronautique de Farnborough.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, Shin Beom-chul et Jeremy Quin ont échangé sur différents moyens visant à stimuler la coopération bilatérale dans l'industrie du secteur.En particulier, le sud-Coréen a demandé à son interlocuteur de s’intéresser aux obusiers automoteurs K-9 pour le projet du renouvellement des actifs de l’artillerie britannique.Quin a répondu qu'il était bien conscient de ses mérites en proposant d’intensifier la collaboration dans divers projets, y compris les avions de chasse supersonique KF-21, développés également par le pays du Matin clair.Enfin, il a également été convenu d’échanger des informations et de mener des recherches conjointes entre l'Agence pour le développement de la défense (ADD) de Corée du Sud et le Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) du Royaume-Uni.